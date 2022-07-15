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Haberler Muğla Başkan Erdoğan'dan, Datça'daki ekiplere geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan'dan, Datça'daki ekiplere geçmiş olsun telefonu

Muğla'nın Datça ilçesinde başlayan orman yangını ekiplerin 25 saati bulan çalışması sonucu söndürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söndürme çalışmalarında görev alan orman işçilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettti. Orman işçileri, Başkan Erdoğan'ın telefonu ile moral bulduklarını ifade ettiler.

İHA

15.07.2022, 11:31

Başkan Erdoğan’dan, Datça’daki ekiplere geçmiş olsun telefonu

Yaklaşık 25 saat canla başla alevlerle mücadele eden işçiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayıp teşekkür etmesi ile adeta yorgunluklarının dindiğini belirttiler.

Başkan Erdoğan ile görüşen işçilerden Yurdal Selen, "Bugün Datça yangının 3. günü. Yangın söndürüldü, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, hatırımızı sordu. Bugün de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Devlet büyüklerimizin yanımızda olması, Cumhurbaşkanımızın araması canımıza can, gücümüze güç kattı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Yangın mahallinde çalışan işçilerle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin telefonu ile görüşen Başkan Erdoğan, işçilere kolaylıklar dileyip fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etmişti.

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

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