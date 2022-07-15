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Haberler Muğla Bodrum Kalesi'nde korkunç son! Metrelerce yüksekten aşağı atladı

Bodrum Kalesi'nde korkunç son! Metrelerce yüksekten aşağı atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen korkunç olayda 23 yaşındaki genç kale surlarından kendini aşağı attı. Metrelerce yükseklikten kayalıklardan üzerine düşen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

15.07.2022, 08:56

Bodrum Kalesi’nde korkunç son! Metrelerce yüksekten aşağı atladı

Edinilen bilgiye göre Bodrum Kalesi'ne ziyaretçi bileti alarak giren Durmuş Ali Baysal adlı genç, kalenin güney tarafındaki surlardan kendisini sırtüstü aşağı bıraktı.



1999 doğumlu ve Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Baysal, metrelerce yükseklikten deniz kenarındaki kayalıkların üzerine düştü. O ana şahit olanlar büyük bir şok yaşadı. Kaledeki ziyaretçiler hemen yaralının yardımına koşmaya çalıştı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.



Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Durmuş Ali Baysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gencin cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

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