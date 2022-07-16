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Haberler Muğla 150 milyon dolarlık mega yat "Aviva" Bodrum'da

150 milyon dolarlık mega yat "Aviva" Bodrum'da

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan ve değeri 150 milyon dolar olan mega yat Aviva, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi. 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.

İHA

16.07.2022, 16:47

150 milyon dolarlık mega yat Aviva Bodrum’da

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki Aviva isimli yat, Yalıkavak koyuna geldi. Ünlü İngiliz kulübü Tottenham Hotspur'un da sahibi olan İngiliz iş insanı Joe Lewis'e ait olduğu öğrenilen yatın değerinin 150 milyon dolar olduğu bildirildi.

2017 yılında inşa edilen Aviva'nın Dünya'nın en büyük süperyatları arasında olduğu öğrenildi. 40 süit odası, bulunan 4 katlı yat, mavi rengi ile de dikkatleri üzerine çekti. İhtişamıyla göz kamaştıran yata bakan bir daha baktı.

Net serveti 5.1 milyar dolar olduğu bilinen Joe Lewis'in yatta olup olmadığı bilinmezken, yattaki hareketlilik ise dikkatlerden kaçmadı.

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