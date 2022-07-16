150 milyon dolarlık mega yat "Aviva" Bodrum'da

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki Aviva isimli yat, Yalıkavak koyuna geldi. Ünlü İngiliz kulübü Tottenham Hotspur'un da sahibi olan İngiliz iş insanı Joe Lewis'e ait olduğu öğrenilen yatın değerinin 150 milyon dolar olduğu bildirildi.

2017 yılında inşa edilen Aviva'nın Dünya'nın en büyük süperyatları arasında olduğu öğrenildi. 40 süit odası, bulunan 4 katlı yat, mavi rengi ile de dikkatleri üzerine çekti. İhtişamıyla göz kamaştıran yata bakan bir daha baktı.

Net serveti 5.1 milyar dolar olduğu bilinen Joe Lewis'in yatta olup olmadığı bilinmezken, yattaki hareketlilik ise dikkatlerden kaçmadı.

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