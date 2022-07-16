Datça’da akılalmaz skandal! Engelli personelleri ateşe attılar

Datça'da çıkan orman yangını 24 saat içinde kontrol altına alınırken, Datça Belediyesi'nin sorumsuzluğu yüzünden engelli iki belediye çalışanının yangında yaralandığı ortaya çıktı. Datça Belediyesi bünyesinde engelli kadrosunda çalışan Yiğit Kıbrıslı ve Şaban Sülün'ün zorla yangın bölgesine gönderildiği ve yangında yaralandıkları öğrenildi.

3'üncü derece yanık tedavisi gören Yiğit Kıbrıslı Bursa'ya, Şaban Sülün de Ankara'ya sevk edildi. Yiğit Kıbrıslı'nın sağlık durumu iyiye giderken Şaban Sülün'ün hayati tehlikesi devam ediyor. Datça Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Gürsel Uçan ise, "Biz kimseyi eline tırmık vererek zorla yangın bölgesine göndermedik" dedi.

Engelli vatandaşların hiçbir eğitim almadan yangın bölgesine gönderilmesi Datça'yı karıştırdı. Vatandaşlar ilçede herkesin tanıdığı iki engelli vatandaşın yangın bölgesine zorla gönderildiğini iddia ederek Datça Belediyesine ateş püskürdü. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan zihinsel engelli iki engelli vatandaşın çavuşları tarafından yangın bölgesine götürüldüğü öğrenildi. Yangında ikisi engelli 4 belediye çalışanı alevlerin içinde kaldı. Yaralılardan engelli Yiğit Kıbrıslı Bursa'ya, Şaban Sülün ise Ankara'ya sevkedildi.

SABAH'a konuşan Datça Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Gürsel Uçan, "Belediyemizin engelli kadrosunda çalışan iki arkadaşımız ekip çavuşları ile yangın bölgesine bakmak için yola çıkarken Mesudiye-Datça yolu üzerinde bir anda yangının ortasında kalmışlar. Biz kimseyi eline tırmık vererek zorla yangın bölgesine göndermedik. Bu yangın tam bir felaketti. Ben de yangının ortasında kaldım. Canımızı zor kurtardım. Bizim için tek sevindiğimiz durum arkadaşlarımızın hayatta olması" dedi.

Başkan Erdoğan'dan, Datça'daki ekiplere geçmiş olsun telefonu

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi