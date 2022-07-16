Orman işçileri Erdoğan’ın telefonu ile moral buldu

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde 13 Temmuz'da başlayan ve yoğun gayretler sonucu kontrol altına alınan yangında görev alan orman işçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonu ile moral buldu. Yaklaşık 25 saat canla başla alevlerle mücadele eden işçiler, Başkan Erdoğan'ın kendilerini arayıp teşekkür etmesi ile adeta yorgunluklarının dindiğini belirtti. İşçilerden Yurdal Selen, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın arayıp hatırımızı sorması canımıza can, gücümüze güç kattı" dedi.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde çıkan yangında zarar gören 300 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının ilk çıktığı nokta olan Radar Tepe kavşağındaki trafo ve yüksek gerilim hattında jandarma ekipleri ve bilirkişi tarafından inceleme yapıldı.

■ ADEM ÜLKER / VURAL EFECİK