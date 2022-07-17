  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla Valiliği'nden kritik uyarı: 3 gün boyunca etkili olacak

Muğla Valiliği'nden kritik uyarı: 3 gün boyunca etkili olacak

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte özellikle Ege'de orman yangını riski de artmaya başladı. Muğla Valiliği 3 gün boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklık ve nem oranının düşmesi ile birlikte orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

AA

17.07.2022, 09:28

Muğla Valiliği’nden kritik uyarı: 3 gün boyunca etkili olacak

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, üç gün boyunca hava sıcaklığının artması, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması istendi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, 3 gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Bornova’da ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale Orman işçileri Erdoğan’ın telefonu ile moral buldu

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA