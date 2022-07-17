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Haberler Muğla Muğla'daki dehşet anları kamerada! Alevler içerisinde can verdi

Muğla'daki dehşet anları kamerada! Alevler içerisinde can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada şarampole devrilen kamyon alev aldı. Araç içerisinde bulunan 33 yaşındaki şoför Ali Güler feci şekilde can verdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

17.07.2022, 14:35

Muğla’daki dehşet anları kamerada! Alevler içerisinde can verdi

Kaza, saat 10.30 sıralarında Milas'ın kırsal Labranda Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Güler kullandığı 33 AJP 919 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon savrulup, şarampole devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından kaza sonrası alev alan kamyondaki yangın söndürüldü.

Kamyonun içerisinde yapılan incelemede şoför Ali Güler ölü bulundu. Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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