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Haberler Muğla Yollarda 'tatil dönüşü' yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

Yollarda 'tatil dönüşü' yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Özellikle Muğla ve İzmir'i tercih eden tatilciler İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor. Ekipler güzergahlarda önlemlerini artırırken yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AJANSLAR

17.07.2022, 16:36

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da yazlık bölgelerde geçirenler, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluğa neden oldu.

Yollarda ’tatil dönüşü’ yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise ara ara kuyruklar oluştu. Otoyol A.Ş. ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoldaki önlemlerini artırdı.

Yollarda ’tatil dönüşü’ yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği öğrenildi.

Yollarda ’tatil dönüşü’ yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

Öte yandan Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İstanbul Deniz Otobüsleri iskelesinde tatil dönüşü yoğunluk yaşandığı görüldü.

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