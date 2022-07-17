Yollarda ’tatil dönüşü’ yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise ara ara kuyruklar oluştu. Otoyol A.Ş. ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoldaki önlemlerini artırdı.