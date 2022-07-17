Yollarda ’tatil dönüşü’ yoğunluğu! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da yazlık bölgelerde geçirenler, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluğa neden oldu.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Özellikle Muğla ve İzmir'i tercih eden tatilciler İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor. Ekipler güzergahlarda önlemlerini artırırken yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
17.07.2022, 16:36
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da yazlık bölgelerde geçirenler, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluğa neden oldu.
HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise ara ara kuyruklar oluştu. Otoyol A.Ş. ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoldaki önlemlerini artırdı.
Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği öğrenildi.
Öte yandan Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İstanbul Deniz Otobüsleri iskelesinde tatil dönüşü yoğunluk yaşandığı görüldü.