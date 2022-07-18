  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da korku dolu anlar! Metrelerce yükseğe çıkıp intihara kalkıştı

Bodrum'da korku dolu anlar! Metrelerce yükseğe çıkıp intihara kalkıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan şahıs emniyet müdürlüğüne ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri direğe tırmanarak 2 saat süren ikna çabasının ardından Barış B.'yi bulunduğu yerden indirdi.

DHA

18.07.2022, 08:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 09:05

Bodrum’da korku dolu anlar! Metrelerce yükseğe çıkıp intihara kalkıştı

Olay saat 20.30 sıralarında Bodrum'da meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Barış B., Gümbet Kavşağı'nda bulunan 50 metre uzunluğundaki emniyete ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince tedbir amaçlı bölgede hava yastığı açıldı. Polis ekipleri ise megafon yardımıyla Barış B.'yi ikna etmeye çalıştı. Barış B., boşanmak istemediğini belirterek, eşinin bölgeye gelmesini istedi.

Bölgeye gelen kadın, Barış B.'yi bulunduğu inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise direğe tırmanarak 2 saat süren ikna çabasının ardından Barış B.'yi bulunduğu yerden indirdi. Polis, Barış B.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA