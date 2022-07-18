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Haberler Muğla Milyon dolarlık yat Akyaka'da demirledi! Dünyanın en büyükleri arasında

Milyon dolarlık yat Akyaka'da demirledi! Dünyanın en büyükleri arasında

Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında gelen Muğla, yat turizminde de ilk sıralarda yerini alıyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur kulübünün sahibi İngiliz iş insanı Joe Lewis’in 98 metre uzunluğundaki yatı 'Aviva', Gökova Körfezi Akyaka açıklarına demir attı.

İHA

18.07.2022, 16:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 16:54

Milyon dolarlık yat Akyaka’da demirledi! Dünyanın en büyükleri arasında

Dünyaca ünlü mavi tur güzergahının önemli noktalarından Gökova Körfezi'ne İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur'un sahibi ünlü İngiliz iş adamı Joe Lewis'in 98 metre uzunluğundaki lüks yatı demir attı.

Akyaka açıklarında demir atan ve dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 'Aviva' isimli yatın değerinin 150 milyon dolar olduğu öğrenildi. 2017 yılında inşa edilen Aviva'nın dünyanın en büyük süper yatları arasında 74'üncü sırada olduğu öğrenilirken, 40 süit odası bulunan 4 katlı yat, mavi rengi ile de dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü İngiliz iş insanının yatta olmadığı öğrenildi.

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