Muğla Valisi Tavlı, Datça’da yangın bölgesinde inceleme yaptı

Muğla'nın Datça ilçesinde yer alan Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde çıkan orman yangınının ardından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Bölgede inceleme yapan Tavlı, yangından zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Tavlı, hasar tespit çalışmalarını da izledi.
Vali Tavlı, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Tavlı'ya, Datça Kaymakamı Mesut Çoban eşlik etti.
İlçede 13 Temmuz'da çıkan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış, karadan ve havadan soğutma çalışmalarına başlanmıştı.