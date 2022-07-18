Haberler Muğla Muğla Valisi Tavlı, Datça'da yangın bölgesinde inceleme yaptı

Muğla Valisi Tavlı, Datça'da yangın bölgesinde inceleme yaptı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça ilçesindeki yanan ormanlık alanlarda ve yangında zarar gören evlerde incelemede bulundu. İlçede 13 Temmuz'da çıkan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış, karadan ve havadan soğutma çalışmalarına başlanmıştı.