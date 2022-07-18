Muğla’da 9 günlük tatil bilançosu: Binlerce kilo çöp toplandı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatilinde ekiplerin Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 7 atık alım teknesi ile teknelerden atık topladığı bildirildi.

Muğla'nın bayramda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nüfusun ve deniz trafiğinin artması nedeniyle özellikle denizlerde oluşabilecek kirliliğinin önüne geçmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi atık alım tekneleriyle bayram tatili süresince denizlerden atık toplamaya devam etti. Ekipler 9 günlük tatilde günde 34 bin 725 kilogram katı atık toplarken, 9 gün boyunca teknelerden toplam 312 bin 525 kilogram katı atık, 318 bin 570 litre pis su ve 105 litre sintine alındı."

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