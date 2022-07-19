‘Yasak aşk’ mahkemeye taşındı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nde, daire başkanı olan D.D adlı evli kadının, aynı işyerinde evli olan E.Ş. adlı müdürle yasak aşk yaşadığı iddiası bomba etkisi yarattı. D.D'nin olayı öğrenen kocası A.D, boşanma talebiyle mahkemeye başvurdu ve bir milyon lira maddi, bir milyon lira da manevi olmak üzere toplam 2 milyon lira tazminat talep etti.

Yasak ilişkinin öğrenilmesi üzerine D.D ile kocası A.D'nin tartıştığı, A.D'nin karısının yakınları tarafından darp edildiği öğrenildi. Darp raporu alan A.D. şikayette bulundu.

A.D'nin araştırma yaparak eşinin ilişkisini ortaya çıkaran çok sayıda delil topladığı, D.D. ile E.Ş'nin defalarca gece ormana gittiğini kamera kayıtlarıyla belgelediği de öğrenildi.

PAYLAŞIMLAR YAPILDI

CHP'DE bazı muhaliflerin olayla ilgili paylaşımda bulunduğu, "Yeni bir skandala hazır olun. Dallas çiftliğini geçtik" paylaşımına, "Ceyar ipin ucunu kaçırdı", "Sansasyonların sonu gelmiyor" yorumları yapıldı

■ ADEM ÜLKER