Suyun ve sözün bittiği yerdeyiz

Muğla Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi vatandaşları mağdur etti. Mahallenin bazı bölgelerinde arıza nedeniyle bir süredir su kesintisi yaşanması üzerine mahalle muhtarlığı çalışma başlattı. Muhtarlığa ait su tankeri, su kesintisi nedeniyle Helal Sokak, Alpaslan Türkeş Bulvarı, Emir Sultan Sokak ve Pedasa Caddesi'nde mağdur olan vatandaşlara su dağıtımı yaptı. Ellerinde damacana ve kaplarla tankerden su alan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

'YAPAMIYORSAN BIRAK'

Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, vatandaşların büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek, "Uzun süredir susuzuz. Vatandaşlar mağdur. Temizlik için bile su yoktu. Yangın için kullanılan tankerdeki suyu vatandaşa dağıttım" dedi. Muğla büyükşehir olmadan önce bile böyle bir sorunun yaşanmadığını ifade eden Ünlü, bir boru patladığı zaman 3 gün susuz kaldıklarını ifade etti.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı turizm cennetinde 3 gün suların akmamasına isyan eden Muhtar Ünlü, "Patlağın yapılmasında sorun yaşanıyor. Yapıldıktan sonra dolumda sorun yaşıyoruz. Yeterli personel yok. İş uzuyor. Kuyularımız vardı, o kuyulara ne oldu? Büyükşehir ile ilgili çok büyük sorunumuz var. İnsanlar ağlıyor. Evlerinde su yok. Bize İllallah çektirdiler. Gece 3'te vatandaş arayıp 'damacana su alıp torunuma duş aldırıyorum' diyor. Gecem gündüzüm kalmadı. Her sene aynı problemi yaşıyoruz. Yapamıyorsan bırakacaksın" diye konuştu.

BİR İŞ İNSANINA AİT KUYUDAN SU ALINIYOR

SU dağıtımına devam ettiklerini belirten Muhtar Coşkun Ünlü, "Muhtarlık olarak aldığımız tankerle vatandaşa su dağıtmaya başladık. Mahallemizdeki bir iş insanına ait kuyudan tankerleri dolduruyoruz. Hala susuz kalan yerler var. Tankerimiz yine dağıtıma çıktı. Hala su dağıtımı yapıyoruz" dedi.

OSMAN AKÇA