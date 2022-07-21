2 aydır suyu akmayan camiye 764 TL fatura

ALINAN bilgiye göre, Yalıçiftlik Gölçukuru Mahallesi'nde bozuk olan su deposunun MUSKİ tarafından bir türlü tamir edilememesi nedeniyle mahallenin şebekesinden 2 aydır su akmıyor. Mahalle sakinleri ise tankerle 250 lira para verip evlerine su getirtiyor. Susuz olan mahallenin camisinin de suları 2 aydır akmıyor. Mahalle sakinlerinin ibadetlerini güçlükle sürdürmeleri yetmezmiş gibi MUSKİ yetkililerince bir de camiye 3 haftalık 764 lira su faturası yollandı.

'TURİSTLERDEN UTANIYORUZ'

CAMİDE abdest bile alamadıklarını anlatan cemaat, "Bu sıcak havada, üstelik taşıma suyuyla evlerimizde abdest alarak camiye gelip ibadetimizi yapıyoruz. Ancak MUSKİ dalga geçer gibi bir de suyu olmayan camiye 3 haftalık 764 lira fatura gönderdi. Allah'ta korkun" diyerek tepkilerini dile getirdi. İki aydır çözülemeyen su sorununa tepki gösteren vatandaşlar, MUSKİ yetkililerine adeta ateş püskürdü.

Öfkeli mahalle sakinleri, Türkiye'nin mega turizm kentinde MUSKİ'nin kendilerini tankerlere mahkum ettiğini belirterek, "Buraya gelen turistlere 'suyumuz yok' demeye utanıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bizi susuzluktan kurtarın" ifadelerini kullandı. Sık sık su kesintilerinin yaşandığı ilçede önceki gün de Çırkan Mahallesi'nde Muhtar Coşkun Ünlü, olası bir yangın için tankerde bulundurulan suyu vatandaşlara dağıtmış, tankerin önünde damacana ve kovalarla kuyruk oluşturan mahalle halkı, yaşanan su kesintisine tepki göstermişti.

VURAL EFECİK