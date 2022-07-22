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Haberler Muğla Muğla'daki toprak altındaki gizemli kent gün yüzüne çıktı

Muğla'daki toprak altındaki gizemli kent gün yüzüne çıktı

Muğla'nın birçok yerinde antik kentte kazı çalışması devam ediyor. Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında Muğla Valiliği YİKOB ve Ula Belediye Başkanlığı desteğinde devam eden Ula Thera antik kentindeki kazılarda tarihi tiyatro gün yüzüne çıkarıldı.

İHA

22.07.2022, 12:15

Muğla'nın Ula ilçesi batısında Okkataş mevkiinde hakim bir tepe üzerinde yer alan Thera antik kenti kazı çalışmaları Muğla Müzesi başkanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Abdulkadir Baran tarafından yürütülüyor.

Muğla’daki toprak altındaki gizemli kent gün yüzüne çıktı

Bir yıllık proje çerçevesinde öncelikle antik kentin ulaşılabilirliği artırılarak ziyaretçilerin araçlarıyla kolaylıkla kente ulaşabilmeleri sağlandı.

Muğla’daki toprak altındaki gizemli kent gün yüzüne çıktı

Tiyatro ve batısındaki tapınak alanının kazısını kapsayan projede tiyatro yapısının kazı çalışmaları tamamlanarak restorasyona hazır hale getirildi.

Muğla’daki toprak altındaki gizemli kent gün yüzüne çıktı

Hellenistik döneme ait küçük bir tapınak ve ilişkili yapıların bulunduğu tapınak terasının kazıları büyük oranda tamamlandı.

Muğla’daki toprak altındaki gizemli kent gün yüzüne çıktı

Devam eden süreçte tiyatronun restorasyon projesinin hazırlanması ve onay sonrasında uygulamasının yapılması planlanıyor.

Muğla’daki toprak altındaki gizemli kent gün yüzüne çıktı

Yoğun bir tahribata uğramış olan tiyatro yapısının MÖ 2. yüzyıl içinde yapılmış olduğu ve tiyatronun güney tarafında MÖ 5-3. yüzyıl arasına tarihlenen daha erken yapılar bulunduğu yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıktı.

Muğla’daki toprak altındaki gizemli kent gün yüzüne çıktı

Ayrıca kentte tespit edilen gezi güzergahlarının düzenlenerek ziyaretçilerin antik kenti mevcut haliyle rahatça gezebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

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