Muğla’daki toprak altındaki gizemli kent gün yüzüne çıktı

Yoğun bir tahribata uğramış olan tiyatro yapısının MÖ 2. yüzyıl içinde yapılmış olduğu ve tiyatronun güney tarafında MÖ 5-3. yüzyıl arasına tarihlenen daha erken yapılar bulunduğu yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıktı.