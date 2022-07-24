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Haberler Muğla Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi!

Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi!

Son dakika... Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde bir talihsizlik yaşadı ve trafik kazası yaptı. Bir taksiyle çarpışan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

24.07.2022, 20:35

Cem Yılmaz, Bodrum’da trafik kazası geçirdi!

Cem Yılmaz, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı. Komedyenin aracında hasar oluştu.

Şans eseri kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.

Tatiline devam eden Cem Yılmaz'ın yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.

Yıllardır seti olmadığı zaman yaz tatillerini Bodrum'daki evinde geçiren komedyenin, yeni dizi çalışmaları için senaryo yazdığı gelen bir diğer bilgiler arasında yer alıyor.

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