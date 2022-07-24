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Haberler Muğla Marmaris’in cennetleri ‘hassas alan’ ilan edildi

Marmaris’in cennetleri ‘hassas alan’ ilan edildi

24.7.2022

Marmaris’in cennetleri ‘hassas alan’ ilan edildi
ÜLKEMİZİN önemli turizm noktalarından Muğla Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Muğla Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kararda kroki ve listeleri gösterilen yerler, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi. ■ OSMAN AKÇA
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