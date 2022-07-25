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Ege'de Yunanistan'a suçüstü! İnsansız hava aracı her anını görüntüledi

Yunanistan hükümetinin sürekli inkar ettiği geri itme olaylarına bir yenisi daha eklenirken, Deniz Kuvvetleri’ne ait bir Türk İHA’sı, Yunan Sahil Güvenliğinin Marmaris açıklarına geri ittiği ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu anbean kaydetti.