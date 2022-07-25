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Haberler Muğla Mabolla Kalesi'nde kazı çalışması! Değerli kalıntılar olduğu düşünülüyor

Mabolla Kalesi'nde kazı çalışması! Değerli kalıntılar olduğu düşünülüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan Mabolla Kalesi'nde kazı çalışması yapılacak. Bölgenin önemli arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar yakın zamanda başlayacak.

İHA

25.07.2022, 12:51

Muğla'nın Menteşe ilçesi Masa Dağı'nda bulunan Mabolla Kalesi'nde yakın zamanda kazı çalışması yapılması bekleniyor.

Mabolla Kalesi’nde kazı çalışması! Değerli kalıntılar olduğu düşünülüyor

Halk arasında Masa Dağ olarak da bilinen Asar Tepe'de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yakın zamanda kazı çalışması yapılacağı öğrenildi.

Mabolla Kalesi’nde kazı çalışması! Değerli kalıntılar olduğu düşünülüyor

Bölgenin ender bir doğal doku olmasının yanı sıra önemli arkeolojik kalıntıları da barındırdığı belirtildi.

Mabolla Kalesi’nde kazı çalışması! Değerli kalıntılar olduğu düşünülüyor

Kale düzlüğünün güneyindeki irili ufaklı taşlardan oluşan konut türü yerleşimlere ait yapı kalıntılarının Hitit metinlerinde de sözü geçen Mabolla Kalesi'ne ait olduğu düşünülüyor.

Mabolla Kalesi’nde kazı çalışması! Değerli kalıntılar olduğu düşünülüyor

Bu alanın önündeki alt düzlükte II. Bin Anadolu Hitit ve I. Bin Frig ve Urartu geleneklerini yansıtan, Karya ve Likya Bölgesinde varlığını geç dönemde de sürdüren açık hava kutsal alanları görülüyor.

Mabolla Kalesi’nde kazı çalışması! Değerli kalıntılar olduğu düşünülüyor

Mabolla Kalesinin iri dikdörtgen taşlardan oluşan surlarının güneye doğru süren uzantıları oldukça iyi korunmuş olduğu gözlemleniyor.

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