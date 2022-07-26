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Kütahya'da faciadan dönüldü! Devrilen işçi servisinde çok sayıda kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. İlçedeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 43 S 2153 plakalı otobüs, Şahmelek mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İHA

26.07.2022, 14:26

Kütahya’da faciadan dönüldü! Devrilen işçi servisinde çok sayıda kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi.Kazada 11 işçi hafif şekilde yaralandı.



Kütahya karayolu Şahmelek mevkiinde meydana gelen kaza, 2 işçi servisi otobüsün yan yana geçtikleri anda meydana geldi. 43 S 2153 plakalı otobüsün sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 16 işçinin bulunduğu öğrenilen otobüs yola devrildi.



İhbarı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 11 işçi Tavşanlı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz da, olay yerine gelerek kaza ile ilgili bilgiler aldı.

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