30 milyonluk tesis çürümeye terk edildi

Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiindeki 30 dönümlük arazide bulunan kamp, içinde binaların bulunduğu, 1996 yılında Köy Hizmetleri ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü'ne personel eğitim merkezi tesisi yapılması için bedelsiz olarak 49 yıllığına tahsis edildi. Arazi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılında kapatılmasının ardından Muğla Tarım İl Müdürlüğü'ne, 2008'de ise mahkeme kararıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Ardından Muğla İl Özel İdaresi'nce hukuk mücadelesi başlatıldı. Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonunda tesis Muğla İl Özel İdaresi'ne tahsis edildi.

Plan ve Bütçe ile Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu'nca Köy Hizmetleri Kampı'nın 2012 yılında turizme kazandırılması için görüş birliğine varıldı. Muğla İl Özel İdare Müdürlüğü'nün kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Milli Emlak Dairesi Başkanlığı alanın kendilerine tahsisi için davalık oldu. Alanın Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesine karar verildi. Yargıtay'a taşınan dava devam ederken, tesisin içler acısı hali ise 'pes' dedirtti.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Vatandaşlar, kampın son durumunun Marmaris gibi gözde bir turizm merkezine yakışmadığını söyledi. Kampın bir an önce yenilenerek hizmete açılması gerektiğini savunan vatandaşlar, tesisin bölge ve ülke turizmine katkı sağlayacak bir yere dönüştürülmesini istedi. Aradan geçen uzun süreye rağmen hizmete giremediğini belirten vatandaşlar, "Atıl durumda bırakılan, çürümeye terk edilen milyonluk yatırımdan bahsediyoruz. Halkının sağlıklı ve hijyenik bir ortamda tatil yapmaya denize girmeye konaklamaya hakkı var" ifadelerini kullandı.

Tesisin uzun zamandır atıl durumda bırakılmasının bölgenin turizm imajını zedelediğini savunan turizmciler de dev yatırımın tekrar ayağa kaldırılmasını istedi. Mevcut binaların yıkılarak nitelikli bir tesis yapılması gerektiği görüşünü dile getiren sektör temsilcileri, turizm adına sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

'BUNU YAPMAK İÇİN VİZYON GEREKİR'

DENİZ Turizm Birliği Denetim Kurulu Üyesi Ercan Güneştutar, böyle bir tesisi bu halde görmenin üzücü olduğunu belirtti. Oraya marina ya da dinlenme tesisi yapılabileceğini söyleyen Güneştutar, "Barlar sokağı gibi farklı bir eğlence sokağı da yapılabilir. Ama tabi bunu yapmak için vizyon gerekiyor. Ben bunu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görmüyorum" diye konuştu.

MİLLİ SERVET YOK OLUYOR

ARAZİ içinde 2 katlı 31 betonarme daire, 1 prefabrik ev, içindeki çeşitli eşyalarla çürümeye terk edildi. Duvarları yazı tahtasına çevrilen binanın içindeki yataklar ya çürümeye bırakıldı ya da kimliği belirsiz kişilerce alındı. Denize sıfır konumdaki arazinin dış demir kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak tahrip edildi. Girişte bulunan bekçi kulübesi ise bazı şahısların tuvalet ihtiyaçlarını giderdiği yer haline geldi. Çöplerin alınmadığı, tuvaletin bulunmadığı alandaki görüntüler, "Milli servet nasıl bu hale getirilir?" sorusunu akıllara getirdi.

17 YILDIR KULLANILMIYOR

TESİS, 1982 yılında Köy Hizmetleri Kampı, 80'li ve 90'lı yıllarda ise üst düzey bürokratlar tarafından yaz aylarında tatil amaçlı kullanıldı. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasının ardından İl Özel İdaresi'ne geçti. Büyükşehir Yasası ile bu defa İl Özel İdaresi kapatılınca tesis yasa gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla El Sanatları şirketine devredildi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatıldığı 2005 yılından bu yana ise hiç kullanılmadı. VURAL EFECİK