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Haberler Muğla Uyarılara aldırış etmiyorlar! Muğla'da sigara izmariti otluk alanda yangın çıkardı

Uyarılara aldırış etmiyorlar! Muğla'da sigara izmariti otluk alanda yangın çıkardı

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte orman yangınlarında artışlar görülmeye başlandı. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen otluk ve ormanlık alanlarda kurallara uymayanlar bildiğini okumaya devaö ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de sigara izmariti otluk alanda yangına sebep oldu. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

İHA

27.07.2022, 11:38

Uyarılara aldırış etmiyorlar! Muğla’da sigara izmariti otluk alanda yangın çıkardı

Seydikemer'in Kumluova Mahallesi, Setbaşı Mevkiinde bulunan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına anında müdahale ederek büyümesini engelledi. İlk belirlemelere göre yangının sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. Yangında 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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