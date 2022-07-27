Haberler Muğla Uyarılara aldırış etmiyorlar! Muğla'da sigara izmariti otluk alanda yangın çıkardı

Uyarılara aldırış etmiyorlar! Muğla'da sigara izmariti otluk alanda yangın çıkardı

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte orman yangınlarında artışlar görülmeye başlandı. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen otluk ve ormanlık alanlarda kurallara uymayanlar bildiğini okumaya devaö ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de sigara izmariti otluk alanda yangına sebep oldu. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.