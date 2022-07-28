“Denize çöp atmayın” diyen genci bıçakladılar

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, sahilde eğlenen otel personelinin denize çöp attığını gören ve kendilerini uyaran genç, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay önceki gün saat 23.00 sıralarında Bodrum Torba sahilinde meydana geldi.

Yakınlardaki bir otelde çalışan personel grubun denize çöp attığını gören başka bir otel çalışanı K.M. (22) kendilerini, "Denize neden çöp atıyorsunuz, 20 metre ileride konteyner var" diyerek uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Gruptakiler, K.M'ye ekmek bıçağı ile saldırdı. Kendisini korumaya çalışan K.M'nin parmakları kesildi, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı. ■ ADEM ÜLKER