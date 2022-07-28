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Haberler Muğla Dev gemi 7’nci kez Bodrum’da

Dev gemi 7’nci kez Bodrum’da

28.7.2022

Dev gemi 7’nci kez Bodrum’da

COSTA Venezia isimli dev yolcu gemisi 7'nci kez Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. BODRUM'A gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Costa Venezia isimli dev kruvaziyer, dün sabah Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

İZMİR Limanı'ndan gelen 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde ve 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli gemide İtalyan, İspanyol, Alman ve Fransız olmak üzere toplam 1712 yolcu, 1011 mürettebat bulunuyor.

13 restoran, 7 bar, 4 havuz ve jakuzi, aqua park ile bir macera parkı, tiyatro salonu, disko, casino, internet kafe, 4D Sinema, mağazalar, kütüphane, çocuk kulübü, terapi havuzu, Türk hamamı, sauna, rahatlama-dinlenme bölümleri, spor salonu, masaj odaları ve solaryum bulunan gemi, 5 yıldızlı bir otel imkanı sunuyor. ■ OSMAN AKÇA

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