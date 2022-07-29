Marmaris’te faciadan dönüldü

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, mutfakta tüpün patlaması sonucu çıkan yangında faciadan dönüldü. Yangın, Marmaris ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Patlama sesini duyan ve dumanları fark eden vatandaşlar 112 acil servisi arayarak yardım istediler. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutfakta bulunan tüpün alev alması sonucu meydana gelen yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. ■ ADEM ÜLKER

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