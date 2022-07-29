Marmaris’teki yangına müdahale İHA’lar tarafından görüntülendi! Hava araçlarının biri geldi biri gitti

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler-Turunç yolu üzerinde yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangına, ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.





Öte yandan, insansız hava aracından da yangın söndürme çalışmaları anlık olarak takip edilirken, İHA ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yüksek irtifadan görüntüledi.

DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Sahil Güvenlik unsurları tarafından uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı.





Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangına, ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahaleye başladı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.