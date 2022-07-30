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Haberler Muğla Marmaris'te panik anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Marmaris'te panik anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Muğla’nın turizm cenneti Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde dün meydana gelen orman yangınında zarar gören oteldeki müşterilerinin tahliye esnasındaki panik anına ait görüntüler ortaya çıktı.

İHA

30.07.2022, 17:06

Marmaris’te panik anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde ağaç dalının kırılarak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli de alev almıştı.

Havuzda yüzdükleri esnada yangının yaklaştığını gören müşterilerin havuz başında panik anları ve kaçma görüntüleri ortaya çıktı.

Havuz başında yüzen müşteriler 'Yangın geliyor kaçın' sözleri ve 'Şu an yanıyor burası toplan toplan alın alın şunu koy şunu koy tamam çabuk çabuk çok kötü duman çıkıyor başka bir şey var mı bakın' ifadeleri kullandılar.

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