Marmaris’te panik anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde ağaç dalının kırılarak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli de alev almıştı.

Havuzda yüzdükleri esnada yangının yaklaştığını gören müşterilerin havuz başında panik anları ve kaçma görüntüleri ortaya çıktı.

Havuz başında yüzen müşteriler 'Yangın geliyor kaçın' sözleri ve 'Şu an yanıyor burası toplan toplan alın alın şunu koy şunu koy tamam çabuk çabuk çok kötü duman çıkıyor başka bir şey var mı bakın' ifadeleri kullandılar.

Marmaris'te faciadan dönüldü! Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi