Menteşe’de köylüler yine CHP’li belediyeye seslendi: Sözünüzü tutun yalan siyaseti yapmayın!

Muğla'da kurulması planlanan çimento fabrikasına Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen köylüler belediye önünde üçüncü kez oturma eylemi yaptı. Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen bazı çevre dernekleri üyeleri ve Deştin köyü sakinleri, bölgede kurulması planlanan çimento fabrikasına tepki gösterdi. Ellerinde "Çimento fabrikasına hayır" yazılı pankart taşıyan köylüler, "Deştin Çayı özgür akacak", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma", "Ruhsatı iptal et" sloganı attı.



'NEDEN UYMUYORLAR!'

Yapılan açıklamada belediyenin verdiği yapı ruhsatının iptali için açılan davanın devam ettiğine dikkati çekilerek, bu davaların ne zaman sonuçlanacağının bilinmediği ifade edildi. Yapı ruhsatının iptali doğrultusunda CHP Genel Merkezi'nin bir talimatı olduğunu da öne süren köylüler, "Bildiğimiz kadarıyla CHP Genel Merkezi 1 ay süre ile Menteşe Belediyesi'nin çimento firmasına vermiş olduğu yapı ruhsatı ile ilgili bütün hukuki süreçleri incelemiş ve yapı ruhsatının iptal edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu karar Menteşe Belediye başkanına da iletilmiştir. Anlayamadığımız yapı ruhsatının iptali konusunda bütün hukuki süreçler incelendikten sonra verilen 'yapı ruhsatı iptal edilmelidir' kararına Menteşe Belediyesi tarafından neden uyulmadığıdır. Ali Öztunç'un Muğla'ya geldiği ve bizlere söz verdiği 27 Mayıs'tan bu yana 61 gün geçti. Bizlere verilen sözlerin tutulmasını ve yapı ruhsatının iptalini istiyoruz" dediler. Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e seslenen köylüler, "Sesimiz duyulana kadar belediye önüne gelmeye devam edeceğiz" dediler. Çevreciler, belediye önünde bir süre oturma eylemi de yaptı.



■ OSMAN AKÇA

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