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Haberler Muğla Muğla'da "eyyam-ı bahur" sıcakları! Sahiller doldu

Muğla'da "eyyam-ı bahur" sıcakları! Sahiller doldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler önce uyarısı yapılan "eyyam-ı bahur" sıcakları etkisini göstermeye başladı. Turizmin gözde merkezlerinden Muğla'da sıcaktan bunalanların adresi sahiller oldu. Özellikle yüksek nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

AA

31.07.2022, 14:40

Havanın 40, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Muğla'nın kıyı kesimlerinde ise yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı. Marmaris'te turistler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi.

Muğla’da eyyam-ı bahur sıcakları! Sahiller doldu

İlçedeki Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk yaşanırken, adrenalin tutkunları ise su sporları yaparak serinlemeye çalıştı. Menteşe'nin Akbük koyu, hafta sonunda en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Muğla’da eyyam-ı bahur sıcakları! Sahiller doldu

Ula'nın Akyaka, Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahilleri ile Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'nde de yoğunluk oldu. Tatilciler özellikle Dalyan Kanalı'ndaki günübirlik tekne turlarına ilgi gösterdi.

Muğla’da eyyam-ı bahur sıcakları! Sahiller doldu

Fethiye sahillerinde de sıcak hava yoğunluğu arttırdı. Tatilciler özellikle Ölüdeniz'deki Belceğiz ve Kumburnu plajlarını tercih ederken, kimileri ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Muğla’da eyyam-ı bahur sıcakları! Sahiller doldu

Bodrum'da serinlemen isteyen vatandaşlar ve turistler daha çok Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası ve Torba sahillerini tercih etti.

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