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Haberler Muğla Köyceğiz'in saklı cenneti

Köyceğiz'in saklı cenneti

44-45 dereceyi bulan aşırı sıcaklar Köyceğiz’de bulunan vatandaşları bunaltırken, vatandaşlardan bazıları denizde, bazıları havuzlarda, bazıları yaylalarda, bazıları da klima ile serinlemeye çalışıyor. Yaz sıcağında yeşillikler içinde serin bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi ise, Köyceğiz'in saklı cenneti 'Toparlar Şelalesi' oluyor.

İHA

03.08.2022, 15:42

Köyceğiz’in saklı cenneti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Toparlar Şelalesi, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.
44-45 dereceyi bulan aşırı sıcaklar Köyceğiz'de bulunan vatandaşları bunaltırken, vatandaşlardan bazıları denizde, bazıları havuzlarda, bazıları yaylalarda, bazıları da klima ile serinlemeye çalışıyor.

Fethiye-Muğla karayolu üzerinde Köyceğiz ilçe merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan Toparlar Şelalesi de yaz sıcağında yeşillikler içinde serin bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Çam ağaçları arasındaki toprak yoldan yürüyen vatandaşları su sesi karşılıyor.

Çam ağaçları arasında muhteşem doğa manzarası gelen yerli ve yabancı vatandaşları adeta büyülüyor. Her yıl şelaleyi binlerce yerli ve yabancı ziyaret ediyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar gün boyu serin sularda yüzerek serinliyor.

Şelaleye gelen ziyaretçilerden Faruk İlhan, "Köyceğiz Toparlar Şelalesi, Toparlar'ın en büyük hazinelerinden birisidir. Köyceğiz'in güzel yerlerinden birisidir. Yazın insanların serinlemek için genellikle tercih ettiği bir yerdir. Herkese tavsiye ederim. Çok güzeldir. Yurt dışından, şehir dışından gelenler çoktur. Gezilmesi, görülmesi, yüzülmesi gereken bir yerdir" dedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden geldiğini ifade eden Bilgehan Erol ise, "Afyon Dinar'dan buraya geldik. Mükemmel bir yer. Memnunuz. Daha önce de sık sık geldiğimiz bir yer. Bu aralar gelen giden çok" dedi.

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