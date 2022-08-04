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Haberler Muğla Yanlış yere park edince tepki topladı! Kaportasına yazılan not şoke etti "Biraz saygı..."

Yanlış yere park edince tepki topladı! Kaportasına yazılan not şoke etti "Biraz saygı..."

Muğla'da, pazar yeri girişine aracını park eden sürücü tepki topladı.Vatandaşlardan biri, aracın kaportasına keçeli kalemle 'Biraz saygı. Herkes size dua ediyor' yazarken, başka biri ise not bıraktı.

DHA

04.08.2022, 16:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022, 16:52

Yanlış yere park edince tepki topladı! Kaportasına yazılan not şoke etti Biraz saygı...

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, kırsal Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilindeki tatilcilerin ve bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinin girişine bir sürücünün otomobilini gelişigüzel park etmesi tepki çekti.

Sahibine ulaşılamayan 34 plaka otomobil, saatlerce pazar yerinin girişinde kaldı.Bir kişi aracın kaportasına, keçeli kalemle 'Biraz saygı. Herkes size dua ediyor' diye yazarak tepkisini dile getirdi. Bir başka kişi ise otomobilin üzerine, 'İstanbullu, ailecek çok sevdik sizi...Sizler olmasa biz ne yaparız? İstanbul...' yazılı not bıraktı.

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