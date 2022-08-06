Sevdikleri artık kaybolmayacak

Muğla Valiliği'nce ve İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Özden İşler koordinesinde il genelindeki 4 bin alzheimer hastası için "Sevdiklerimiz yanımızda akıllı saat projesi" hazırlandı. İlk etapta belirlenen 300 hasta için İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nce temin edilen akıllı kol saatlerinin dağıtımı, Menteşe ilçesi Yeşilyurt, Kıran ve Sarnıç mahallelerinde başladı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, alzheimer hastaları Aişe Girigin, Hatice Eldem ve Mehmet Keskin'i evlerinde ziyaret ederek, akıllı saatlerini teslim etti.

GÜNLERCE ARANIYORLAR

Gökcan, Muğla'nın yüzölçümü bakımından geniş bir alan sahip olması, arazisinin dağlık ve engebeli olmasının, alzheimer hastalarının evden ayrıldığında geri dönememelerine ve kaybolmalarına sebep olduğunu söyledi. Bu durumun hem hastaları hem de yakınlarını ciddi anlamda sıkıntıya soktuğuna ve hatta ölümle sonuçlanan durumların ortaya çıktığına dikkat çekerek, emniyet ve jandarma ekiplerinin kaybolan hastaları bazen günlerce aradığını hatırlattı.

ANLIK GÖRÜNTÜ VE SES

Gökcan, akıllı saat sayesinde kişinin anlık nabız ve ateş verilerinin de alınabileceğine işaret ederek, yine bu saat sayesinde kişiyle anlık görüntülü ve sesli görüşme imkanı da sağlanabileceğini dile getirdi. Etkinliğe AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Batuhan Mavi ile İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Pınar Boyacı katıldı.

YAKINLARININ TELEFONLARINA BİLDİRİM GELECEK

VALİ Orhan Tavlı başkanlığında "Sevdiklerimiz yanımızda akıllı saat" projesi başlatıldığını belirten Gökcan, "İlimizde 300 hastamıza akıllı kol saati takılacak. Bu uygulama sayesinde hastaların hem gezintileri engellenmeyecek hem de hasta yakınları hastalarının anlık konumlarını takip edebilecek. Hastalarımız belirli bir sınırın dışına çıktığında, düştüğünde veya uzun süre hareketsiz kaldığında, hasta yakınlarının telefonlarına anında bildirim gelecek. Herhangi bir kaybolma durumu söz konusu olduğunda da akıllı saatin GPS sinyalleri sayesinde hastalarımızın bulunması mümkün olacak" dedi.

OSMAN AKÇA