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Haberler Muğla Tilkiyi yemeğine ortak etti! Marmaris'ten yürek ısıtan görüntü

Tilkiyi yemeğine ortak etti! Marmaris'ten yürek ısıtan görüntü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün gece Taşlıca Serçe Limanı yakınlarında kamp kuran Özat Akgül, yanına gelen tilkiyle yemeğini paylaştı. Tilkiyi kavurma ve ton balığıyla besleyen Akgül, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA

07.08.2022, 15:32

Marmaris'te aç kalan tilki Taşlıca Serçe Limanı yakınlarına geldi. Bu sırada bölgede kamp yapan Özat Akgül, çalılıklarda bir ses duydu.

Tilkiyi yemeğine ortak etti! Marmaris’ten yürek ısıtan görüntü

Kamp alanına kedi geldiğini düşünen Akgül, daha sonra yakınına kadar yaklaşan hayvanın tilki olduğunu gördü.

Tilkiyi yemeğine ortak etti! Marmaris’ten yürek ısıtan görüntü

Akgül, tilkinin yiyecek aradığını fark edince hayvanı kavurma ve ton balığı ile besledi. Tilkiyi dokunarak seven Akgül, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tilkiyi yemeğine ortak etti! Marmaris’ten yürek ısıtan görüntü

Akgül, "Korkmadan yanıma gelen tilkiyle, büyük bir keyifle yiyeceğimi paylaştım, hatta ona dokunacak kadar yaklaşıp, sevdim. Doğamızı ve çevremizi her zaman korumalıyız" dedi.

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