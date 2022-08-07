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Haberler Muğla Yolculuk dere yatağında son buldu! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yolculuk dere yatağında son buldu! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla Milas'ta meydana gelen korkunç kazada bir otomobil yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Arcın içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken diğer 2 kişi ise yaralandı

AA

07.08.2022, 09:51

Yolculuk dere yatağında son buldu! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Recep Argun'un kullandığı P-035-DZ plakalı otomobil, Alatepe Mahallesi'nde dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Argun ile otomobilde bulunan Çağatay Keçeli yaşamını yitirdi, B.K. ve Y.U. ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

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