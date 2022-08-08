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Haberler Muğla Muğla'da 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı

Muğla'da 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla polis ekiplerince 3 minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

08.08.2022, 16:18

Muğla’da 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, durduran 2 otobüste 33 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan otobüslerle Seydikemer'e kaçak göçmen getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Erzurum plakalı bir otomobilin öncülük ettiği 2 otobüsü, sabah saatlerinde Seydikemer-Antalya kara yolu üzerinde durdurdu.

Otobüslerde Suriye, Afganistan, Filistin ve Eritre uyruklu kaçak göçmenler yakalandı. Kadın ve çocukların da arasında bulunduğu kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Otomobil içerisinde gözaltına alınan ve üzerlerinde göçmen kaçakçılığından elde edildiğideğerlendirilen toplam 70 bin lira ele geçirilen organizatör şüphelileri U.Ş., (31), M.E.H., (31), G.Y., (47), ve Y.G.'nin (27) ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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