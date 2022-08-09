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Haberler Muğla Muğla'da dehşete düşüren olay! Popstar yarışması ile adını duyuran şarkıcı saldırıya uğradı

Muğla'da dehşete düşüren olay! Popstar yarışması ile adını duyuran şarkıcı saldırıya uğradı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Popstar Evren Mevlanaoğlu evinin önünde tanımadığı bir erkeğin saldırısına uğradı. Başına ve yüzüne aldığı darbe sonucu yüzü gözü moraran Mevlanaoğlu, hastaneye giderek darp raporu aldı.

İHA

09.08.2022, 16:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022, 16:59

Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasıyla tanınan sanatçı Evre Mevlanaoğlu, Muğla'daki evinin önünde saldırıya uğradı. Tanımadığı bir erkeğin saldırısına uğrayan şarkıcı, hastaneye giderek darp raporu aldı.

Muğla’da dehşete düşüren olay! Popstar yarışması ile adını duyuran şarkıcı saldırıya uğradı

Kendisine saldıran şahsı tanımadığını belirten Sanatçı Evren Mevlanaoğlu "Sahne aldığım mekandan çıkarak eve doğru yürürken birinin motorla yanımdan geçtiğini fark ettim ancak önemsemedim.

Muğla’da dehşete düşüren olay! Popstar yarışması ile adını duyuran şarkıcı saldırıya uğradı

Adını sonradan öğrendiğim U.U. isimli şahıs motoru ile dönüp evimin karşısındaki banka oturdu ve yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Kendisini kibar bir dille müziğin sesini kısması için uyardım.

Muğla’da dehşete düşüren olay! Popstar yarışması ile adını duyuran şarkıcı saldırıya uğradı

Ancak bana küfürler ile karşılık verdi. Daha sonra tehdit edip 'Bana müziğin sesini kapat diyemezsin' diyerek bana kafa attı. Önce sersemledim ne olduğunu anlayamadım.

Muğla’da dehşete düşüren olay! Popstar yarışması ile adını duyuran şarkıcı saldırıya uğradı

Hemen 112 acil yardım hattını arayarak polise durumu bildirdim. Polisin geleceğini anlayınca olay yerinden kaçtı. Gelen polisler beni hemen hastaneye götürdüler. Röntgen çekildi, darp raporu verildi" diyerek saldırgandan şikayetçi olduğunu söyledi.

Muğla’da dehşete düşüren olay! Popstar yarışması ile adını duyuran şarkıcı saldırıya uğradı

Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu belirten Mevlanaoğlu, polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatılmasına rağmen kimliği tespit edilen saldırganın bir an önce yakalanıp adalete teslime dilmesini beklediğini söyledi.

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