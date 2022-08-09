  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Seydikemerli Cep Herkülü

Seydikemerli Cep Herkülü

9.8.2022

Seydikemerli Cep Herkülü

MUĞLA'NIN Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 28'incisi yağmur altında gerçekleşen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'ne Seydikemerli Cemal Cumbur damga vurdu.

32 yaşındaki güreşçi, kendisinden 77 kilogram ağır ve 25 santimetre uzun olan rakibini yaklaşık bir saatlik güreşin sonunda yenmeyi başardı.

Renkli görüntülere sahne olan mücadeleyi kazanan Cemal, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Çayırın cep Herkülü Cumbur, "Fizik yapım küçük. Rakibim ise kilo olarak iki katımdı.

Bizim için rakibin büyük ya da küçük olması önemli değil. Biz yüreğimizle güreşiyoruz" dedi. ■ OSMAN AKÇA

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA