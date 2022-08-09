Seydikemerli Cep Herkülü

MUĞLA'NIN Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 28'incisi yağmur altında gerçekleşen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'ne Seydikemerli Cemal Cumbur damga vurdu.

32 yaşındaki güreşçi, kendisinden 77 kilogram ağır ve 25 santimetre uzun olan rakibini yaklaşık bir saatlik güreşin sonunda yenmeyi başardı.

Renkli görüntülere sahne olan mücadeleyi kazanan Cemal, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Çayırın cep Herkülü Cumbur, "Fizik yapım küçük. Rakibim ise kilo olarak iki katımdı.

Bizim için rakibin büyük ya da küçük olması önemli değil. Biz yüreğimizle güreşiyoruz" dedi. ■ OSMAN AKÇA