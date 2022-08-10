Ege’nin o şehrine turist patlaması! 7 ayda 1,5 milyon ziyaretçi geldi

Muğla'ya en fazla ziyaret eden ülke vatandaşları içinde ilk sırayı 685 bin 513 ziyaretçi ile İngilizler yer aldı. İngilizleri 144 bin 163 kişi ile Rusya Federasyonu, 109 bin 533 kişi ile Almanya, 90 bin 115 kişi ile Polonya, 52 bin 486 kişi ile Hollanda takip etti.