Eğlenceli başlayan gece acı bitti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına yuvarlanan otomobil iki kişiye mezar oldu. Kaza, gece 01.00 sıralarında Fethiye'nin Çiftlik mahallesinde meydana geldi.

BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre Kabataş Plajı istikametine seyir halindeki Durmuş Tunç (41) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, daha sonra takla atarak su kanalına yuvarlanarak ters döndü.

Kazayı görenler Tunç ve kadın arkadaşı 25 yaşındaki Merve Önder'i kurtarmak için kanala indi, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Vatandaşların çabası yetmedi.

AŞIRI HIZLIYDILAR

Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tunç ve Önder'in cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Elektrik mühendisi olan Tunç ve kadın arkadaşı Merve Önder'in bir eğlence mekanından döndükleri, aracın da aşırı hızlı olduğu öne sürüldü. Tunç ve Önder'in cenazeleri otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sürücü Tunç'un alkollü olup olmadığının otopsi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi. MURAT YALÇIN