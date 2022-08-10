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Haberler Muğla Kazada can veren 2 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu

Kazada can veren 2 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu

Muğla'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp dereye düşen otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Durmuş Tunç ile 25 yaşındaki arkadaşı Merve Önder'in, otopsi raporlarında ölüm nedenleri 'suda boğulma' olarak yer aldı.

DHA

10.08.2022, 18:00

Kazada can veren 2 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında, Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç'un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis dalgıçların sudan çıkardığı Tunç ile yanındaki arkadaşı Merve Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İki arkadaşın cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, aşırı hızdan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Merve Önder'in cenazesi Fethiye'de, Ramazan Durmuş'un cenazesi ise Denizli'de toprağa verildi. İki arkadaşın otopsi raporlarında, ölüm nedeni 'suda boğulma' olarak yer aldı.

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