Muğla’da göçmen teknesi battı, 51 kişi kayıp

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinden bindikleri tekne ile Rodos Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Olayda 29 kişinin kurtarıldığı, 51 kişinin kurtarılması için geniş çaplı operasyonun başladığı belirtildi. Yapılan açıklamada bölgede şiddetli rüzgarın olduğu, teknenin alabora olarak batmış olabileceği belirtildi. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Yiannis Plakiotakis, yabancıları kurtarmak için her türlü çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca geri itilen bot içindeki 130 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. ■ ADEM ÜLKER

DİĞER