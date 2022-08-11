Oliver’ın kalbi vizeye takıldı

BODRUM'DA tatildeyken hayatını kaybeden İngiliz genç Oliver Beston'ın kalbiyle hayata tutunan İzmirli Tayfun Erdem, 10 yıl uğraşıp Oliver'ın ailesine ulaşmış ve İngiltere'ye giderek Oliver'ın kalbiyle "ikinci ailesine" sarılmıştı. Oliver'ın annesi Julie'nin ikinci evliliğinde nikah şahidi olmaya hazırlanan Türk genci, İngiltere vizesinin çıkmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

NİKAHA YETİŞMEK İSTİYOR

Erdem, 17 Eylül'de yapılacak nikaha katılabilmek için adeta zamana karşı bir yarış başlattı. Erdem, "Türkiye'de 2020 yılında organ bağışı konusunda Oliver'ın annesi ile bir etkinlik düzenledik. Buna benzer çeşitli etkinlikleri İngiltere'de de düzenleme girişimimiz olacaktı. Covid sonrası organ bağışları çok azaldı ve organ bağışı konusu global bir sorun. Vize çıkarsa hem Julie'nin nikahına katılmayı hem de organ bağışı konusunda yapacağımız kampanyalarla ilgili kendisiyle istişare yapmayı planlıyordum. Benim gibi organ bekleyen insanların hayatına dokunabilmek ve organ bağışı konusunda farkındalık oluşturabilmek istiyorum" dedi. Erdem, 17 Eylül'de düzenlenecek nikah merasimine katılabilmek için yeniden vize başvurusunda bulunacağını belirtti.