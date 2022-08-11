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Haberler Muğla Yunanlıların denize attığı göçmeni Türkler kurtardı

Yunanlıların denize attığı göçmeni Türkler kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan düzensiz göçmen Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına yakın bir bölgeye atılırken, göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İHA

11.08.2022, 18:30

Yunanlıların denize attığı göçmeni Türkler kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, yüzerek Yunan karasularına geçti. Yunanistan unsurlarınca fark edilen düzensiz göçmen, bölgeden alınıp Türk karasularına yakın bir yerde denize atıldı.

Bitkin ve yorgun haldeki düzensiz göçmenin yardımına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri koştu. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmen, karaya çıkarılıp sağlık kontrolünden geçirildi. Düzensiz Göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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