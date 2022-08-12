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Haberler Muğla Son dakika: Marmaris'te makilik alanda yangın

Son dakika: Marmaris'te makilik alanda yangın

Son dakika haberi...Muğla'nın Marmaris ilçesinde bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı alandaki yangına havadan müdahale ediliyor.

İHA

12.08.2022, 11:54

Son dakika: Marmaris’te makilik alanda yangın

Yangın, Söğüt Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine karadan ulaşımın sağlanamadığı bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen helikopterler sortileri ile alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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