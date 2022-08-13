Başkan Soyer bir işi de sızlanmadan bitirsin

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 'Karınca modeli' saha çalışması kapsamında; milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları'nın katılımıyla Tire'deydi. Yoğun temposuna vatandaş, esnaf, üye, işletme ziyaretleri ve STK buluşmalarını sığdıran Başkan Sürekli, yaptığı konuşmalarda önemli mesajlar verdi. Geçtiğimiz günlerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu'nda engellendikleri yönündeki açıklamasına değinen Başkan Sürekli, "Buca Metrosu; kendi elleriyle çıkmaza sürükledikleri bir projedir. Yargıya taşıyanlar da ihale sürecinde bile bile haksızlık ettikleri kişilerdir. Mazeret üretmekten, adres şaşırtmaktan vazgeçsinler. İzmir'in raylı sistem ulaşımında AK Parti'yi, İZBAN gibi bir projeyi yok saymak ise tam bir gaflet. Bıraksınlar, başkalarının yaptığı ile övünmeyi, Allah rızası için bir tek işi, sızlanmadan başlayıp bitirsinler" diye konuştu.

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