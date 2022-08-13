CHP’li vekil Suat Özcan hastaneye kaldırıldı

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas'ta mide kanaması geçirdiği şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Özcan'ın çarşamba akşamı rahatsızlandığını ve sabah kendisine özel bir hastanede serum takıldığını söyledi. Daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı sevk edildiğini belirten Zeybekoğlu, Özcan'a gerekli tetkiklerin yapılarak tedavi altına alındığını dile getirdi. Zeybekoğlu, "Milletvekilimiz şu an iyi. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz" dedi.



■ OSMAN AKÇA

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