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Haberler Muğla Marmaris'teki orman yangını kontrol altında

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında

Son dakika haberi..Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

13.08.2022, 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022, 17:18

Marmaris’teki orman yangını kontrol altında

Yangın, Taşhan Mevkii'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karardan, yangın söndürme helikopterleri de havadan çalışma başlattı.

Alevler, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterlerinin sortilerinin büyük desteği sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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