Sakin Kent Akyaka’da ‘Huzur ve Güven’ uygulaması

Muğla'da günübirlik tatilcilerin en fazla tercih ettikleri sahil bölgesi durumundaki Akyaka Mahallesine İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak gibi illerden günübirlik tatil için gelen vatandaşlar hem deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor, hem de Azmak tekne turlarına katılıyor.

Günübirlik gelen araç sayısındaki artış nedeniyle trafik ekipleri Akyaka girişi ve çıkışlarında araç ve motor denetimlerini arttırdı. Azmak giriş ve çıkışında GBT sorgulama yapan ekiplerin turizm sezonu boyunca denetimlerini davam edeceği öğrenildi.

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