'BODRUM'DA HER 2 TURİSTTEN BİRİ İNGİLİZ'

İngiliz pazarında bir artış olduğunu söyleyen turizmci Zeynel Kılıç da şunları kaydetti: "2022 yılına çok büyük beklentilerle girdik. Bu beklentiler de şu an itibarıyla karşılanıyor. Kurban Bayramı öncesinde biraz daralma vardı. Kurban Bayramı ile birlikte bölgedeki tesislerde çok ciddi bir doluluk yakalandı. Bütün işletmeler, yüzde 100 dolulukta seyrediyor. Bizim işletme de aynı şekilde seyrediyor. Pandemi sonrası çok ciddi bir patlama bekliyorduk. Beklentimiz 2019 yılını yakalamak. Bodrum'a çok ciddi bir talep var ve şu an bu rakamlara yaklaşmak üzereyiz. Bu sene özellikle İngiliz pazarında ciddi bir artış var. Muğla bölgesinde ve Bodrum'da yaklaşık her 2 turistten 1'i İngiliz. 2019 yılında yakaladığımız rakamı muhtemelen önümüzdeki yıl aşmış olacağız."